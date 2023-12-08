8 декабря, источник: Комсомольская правда
«Не играйтесь с законом»: в Саках подают фейковые заявки на выплаты за «шторм века»
В Саках люди подают фейковые заявки на выплаты компенсаций за шторм.
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Некоторые жители города Саки подают фейковые заявки на выплаты компенсаций за «шторм века». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Овдиенко.
Градоначальник рассказал, что в Саках подали более 6 тысяч обращений на выплаты компенсаций после шторма. Тысячу из них уже удалось отработать. Глава администрации добавил, что весь световой день работают 40 членов комиссии.
— Отмечаются факты необоснованной подачи обращений гражданами. Обращаюсь к заявителям — не играйтесь с законом.
Руководитель сакской администрации также сообщил о незначительных фактах несовпадений границ зоны ЧС или обстоятельств причинения вреда. Чиновник подчеркнул, что каждый случай тщательно проверяют.
— Прошу жителей, быть внимательными и содействовать работе комиссии. Спасибо каждому, кто помогает! — написал градоначальник.
Напомним, к утру 7 декабря поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат от жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате «шторма века». Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов. Сообщалось, что на местах работают 240 комиссий по определению ущерба.
Ранее в Крыму озвучили предварительную сумму ущерба от непогоды. Она составила 39,7 миллиарда рублей. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в результате шторма в регионе погибли пять человек, еще 12 получили травмы.