8 декабря, новости Беларуси, источник: Смартпресс
В Бресте в ДТП погибла женщина. Она лежала на проезжей части
Как сообщает пресс-служба ГАИ Брестского облисполкома, трагедия случилась сегодня около 4.30 часов утра.
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31-летний житель Кобрина за рулем автомобиля Audi двигался по улице Московской. «По предварительной информации, вблизи дома № 422 он наехал на 48-летнюю жительницу Жабинковского района, которая лежала на проезжей части дороги», — говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина скончалась на месте.
Действиям участников будет дана правовая оценка.
Отмечается, что по статистике, в более чем половине случаев наезды на пешеходов происходят в тёмное время суток. Ситуация осложняется в зимнюю пору года при осложненных погодных условиях.