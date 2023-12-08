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8 декабря, источник: Ura.ru

В центре Екатеринбурга музей затопило фекалиями. Фото

В центре Екатеринбурга затопило фекалиями Антимузей компьютеров и игр на 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Некоторые экспонаты оказались на полу залитые испражнениями. Так сантехники провели ремонт трубы [в Антимузее компьютерных игр]. Можно было слить аккуратно, но видимо не в этом случае», — написали представители музея в соцсети «ВКонтакте».

Нечистотами залило зал, где готовили выставку к Новому году. «[Грязными стали] витрины выставки носителей информации, измерительных устройств, кассового оборудования, подземелья дома чекистов, физические приборы и доска “Мы придем к победе коммунистического труда” времен СССР.

Другие залы музея будут открыты уже 9 декабря. «Ничего, все исправим, говно ототрем от пола, нам не впервые бороться за сохранение истории», — резюмировали представители учреждения.

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