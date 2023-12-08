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8 декабря, источник: АиФ Кубань

В Краснодаре женщина попала под трамвай

Это произошло на пересечении улиц Ставропольской и Айвазовского днем 9 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре женщина попала под трамвай.

Информация об этом появилась в городских пабликах.

Все произошло на пересечении улиц Ставропольской и Айвазовского днем 9 декабря. Сообщается, что женщина жива.

«В полицию Краснодара сообщение о данном пришествии не поступало» — прокомментировал kuban.aif.ru официальный представитель УМВД РФ по городу Артем Коноваленко. В МЦУ города рассказали, что на место были вызваны сотрудники ДПС и скорая помощь. Пострадавшая женщина при переходе трамвайного полотна ударилась о вагон. Претензий к водителю она не имеет.

Мы писали, что в Краснодаре трамвай сбил перебегавшего пути человека. ДТП произошло 15 мая в 7:46 на перекрестке улиц Стасова и Новая. Пешеход перебегал трамвайные пути в неположенном месте и его сбил трамвай № 22, который двигался в сторону улицы Ставропольской.

Напомним, в Краснодаре ночью 11 мая мужчина попал под колеса трамвая. В соцсетях разместили ролик, на кадрах которого видно, как пострадавшего достают с путей. Для этого были привлечены сотрудники ДПС и медики. Инцидент произошел на пересечении улиц Механической и Клинической. По словам очевидцев, мужчина был пьян и упал на рельсы. Пострадавшего госпитализировали.

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