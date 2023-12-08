Автобус с пассажирами загорелся на дороге в Семее

Как сообщается на Instagram-странице ДЧС области Абай, инцидент произошел примерно в 13:05 — на пульт ДЧС поступило сообщение, что в микрорайоне Восточный левый загорелся автобус маршрута № 56.
Приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили, что загорелся моторный отсек, приборная панель и водительское кресло автобуса 2011 года выпуска. Общая площадь пожара — 3 квадратных метра.
Пассажиры успели эвакуироваться самостоятельно, поэтому ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 35 минут.
Что делать, если на дороге загорелось авто?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.