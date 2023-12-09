06:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Виновато кимчи? Загадочную смерть 14-летнего школьника расследуют во Владивостоке
Во Владивостоке из-за странного разрыва толстой кишки умер ребенок.
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Трагедия произошла во Владивостоке. 14-летний ребенок умер от разрыва толстой кишки. Мама мальчика утверждает, случилось все из-за того, что ребенок поел кимчи, но у следователей совершенно другая версия событий. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам мамы ребенка, он поел традиционное корейское блюдо, после чего пожаловался на боли в животе. Умер мальчик спустя два дня. Сразу возникает вопрос, почему женщина не отвезла ребенка в больницу или не вызвала скорую, когда школьник пожаловался на недуг? То же самое спрашивают в социальных сетях и приморцы.
Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание, которое грозит виновнику, лишение свободы на срок до двух лет.
В Следственном комитете корреспонденту добавили, что боль в животе была не настолько сильной, чтобы незамедлительно ехать в больницу, поэтому и мама, и ребенок думали, что он просто отравился. Семья благополучная, мальчик был обеспечен всем необходимым.