Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

«Уничтожение объектов ВСУ производилось с кабрирования на расстоянии до 6 километров с помощью 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8» — говорится в публикации. За время боевого вылета экипажи выполнили задачу успешно, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Отмечается, что подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств ПВО противника.
О возможной атаке предупреждает установленный на вертолете комплекс обороны, который также подавляет головки самонаведения уже выпущенных ракет.
Командир экипажа вертолета Ка-52 с позывным «Стрела» рассказал, что не раз попадал под обстрелы с земли, но противник ни разу не добился своей цели. «У вертолета Ка-52 нет изъянов, и равных в небе ему попросту нет», — подчеркнул военнослужащий.