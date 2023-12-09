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Спецоперация на Украине
09:57 (мск), источник: ИА Башинформ

При пожаре в Башкирии спасли 12 детей

В одном из жилых домов Уфы на улице Орджоникидзе произошел пожар, информирует МЧС Башкирии.

Источник: МЧС РФ

По данным спасателей, оперативно приехавшие на вызов экстренные службы предотвратили распространение огня на соседние квартиры.

Известно, что из зоны возгорания эвакуировали 36 жильцов, включая 12 детей, еще 64 людям удалось спастись самостоятельно.

При пожаре пострадал 54-летний мужчина, который после осмотра врачей отказался ложиться в медучреждение. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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