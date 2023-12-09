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10:26 (мск), источник: Нижегородская правда

Администрация Дзержинска контролирует состояние еще одной многоэтажки, на которой появилась трещина

В ходе проверки было принято расселить часть жителей во временные пункты проживания.

Еще в одной многоэтажке в Дзержинске появилась трещина. После сообщений жильцов службы провели обследование, в результате которого людей частично расселили во временные пункты проживания. Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

Жители подъезда № 2 аварийного дома по ул. Октябрьская, 51 сообщили в администрацию о деформации стен. По их словам, в доме появилась трещина. Администрация Дзержинска провела проверку.

«По итогам обследования была выявлена деформация несущей стены с проседанием и раскрытием трещин. По решению КЧС и ОПБ г. Дзержинска в 19:00 проведено частичное расселение аварийного дома во временные пункты проживания для недопущения угрозы жизни и здоровью граждан», — рассказали в администрации.

Дом находится под охраной УМВД по г. Дзержинску и частного охранного агентства. На доме поставили маяки для контроля подвижки стен с фиксацией изменений.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что администрация Дзержинска взяла на контроль ситуацию с карстовыми провалами в многоэтажке.

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