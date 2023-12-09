10:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Многодетная мать из Ленобласти во сне задавила месячного сына
В Ленобласти женщина во сне задавила новорожденного сына.
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Трагедия произошла в Волосовском районе Ленобласти. 31-летняя мать спала в одной кровати с месячным сыном и, предположительно, во сне придавила новорожденного. В итоге малыш умер. Вероятной причиной смерти называют удушение. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Жительница деревни Рабитицы обратилась в службу 112 около трех часов ночи 9 декабря. Она сообщила о смерти ее месячного сына. Труп мальчика без внешних признаков насильственной смерти нашли в отдельной благоустроенной двухкомнатной квартире, — указал источник.
Тело новорожденного направили в морг для установления точной причины смерти. Известно, что женщина является многодетной матерью: она воспитывает трех мальчиков и девочку от первого брака. Сейчас она вместе с детьми проживает с гражданским мужем, отцом погибшего ребенка, 24-летним слесарем. Семья на учете не состоит.