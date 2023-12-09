11:06 (мск), источник: АиФ Челябинск
Курьера мошенников, обманувшего пенсионерку, задержали в Златоусте
Женщина отдала 100 тысяч рублей, желая помочь своей внучке.
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В Златоусте задержали курьера мошенников, который забрал 100 тысяч рублей у 84-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
Женщине аферисты сказали, что её внучка попала в ДТП и нужна крупная сумма на лечение. О подобных схемах обмана жительница Златоуста слышала, но страх за родственницу взял верх над осторожностью. Бабушка собрала деньги и передала их приехавшему курьеру.
40-летнего мужчину задержали по горячим следам. Ранее он не был судим, а незаконную подработку нашёл через интернет. От него требовалось забирать деньги по адресам и переводить их на счета мошенников. С каждого такого перевода мужчина получал 10%.
Деньги пенсионерки южноуралец успел отправить через банкомат. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.