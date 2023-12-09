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12:46 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На Дону устроивший резню в школе подросток проведет Новый год в СИЗО

Новый год и каникулы проведет в СИЗО школьник, устроивший резню в школе хутора Красный Десант Неклиновского района.

Источник: ГУ МВД

Как сообщает портал DonDay, парню продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 февраля.

Напомним, происшествие случилось 11 сентября. Перед началом уроков ученик зашел в здание школы в маске. На просьбу вахтерши снять ее, парень отреагировал агрессивно. Он достал нож и ранил несколько человек. Прибывшие правоохранители забрали его в полицию.

Уже больше двух месяцев подросток находится в следственном изоляторе. Он обвиняется по статье «Покушение на убийство». Если вину мальчика докажут в суде, ему грозит от двух лет колонии.

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