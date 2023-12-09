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12:55 (мск), источник: МК.RU Омск

Взрыв прогремел в диспетчерской одной из АЗС Омска

В Омске 9 декабря произошел взрыв в диспетчерской одной из АЗС сети «Топлайн», расположенной на улице Зеленая, 15.

Источник: ПРОКУРАТУРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщение об инциденте сначала появилось в телеграмм-канале «Аварийный Омск», а позже и в официальном мессенджере областной прокуратуры.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и представители спецслужб. В результате взрыва часть павильона АЗС была разрушена. Никто не пострадал. Координирует процесс прокурор Центрального района Омска Дмитрий Ковальский.

Причина взрыва пока неизвестна. Ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует областная прокуратура.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что на трассе в Омской области до тла сгорела фура.

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