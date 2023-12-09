12:55 (мск), источник: МК.RU Омск
Взрыв прогремел в диспетчерской одной из АЗС Омска
В Омске 9 декабря произошел взрыв в диспетчерской одной из АЗС сети «Топлайн», расположенной на улице Зеленая, 15.
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Сообщение об инциденте сначала появилось в телеграмм-канале «Аварийный Омск», а позже и в официальном мессенджере областной прокуратуры.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и представители спецслужб. В результате взрыва часть павильона АЗС была разрушена. Никто не пострадал. Координирует процесс прокурор Центрального района Омска Дмитрий Ковальский.
Причина взрыва пока неизвестна. Ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует областная прокуратура.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что на трассе в Омской области до тла сгорела фура.