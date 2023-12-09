14:19 (мск), источник: АиФ Волгоград
Под Волгоградом двухлетний малыш отравился ртутью, раскусив градусник
Мама мальчика была рядом в то время, как маленький сын играл с опасным предметом, но не не ожидала, что он попробует его на зуб.
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Врачи Фроловской центральной районной больницы сражаются за здоровье двухлетнего малыша, который отравился ртутью. Ребенок каким-то образом разгрыз градусник, сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мама мальчика была рядом в то время, как маленький сын играл с опасным предметом, но не придала этому значения, не ожидая, что он попробует его на зуб.
Происшествие случилось в хуторе Шуруповском, малыша немедленно доставили в райцентр, где он попал под присмотр медиков. Ранее годовалая волжанка едва не стала инвалидом, поранившись безобидным казалось бы домашним веником.