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14:52 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Авария произошла на Нуринском групповом водопроводе

Павлодар. 9 декабря. КазТАГ — Авария произошла на Нуринском групповом водопроводе в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«Сегодня в 8.30 на Нуринском групповом водопроводе произошла авария, была большая потеря воды. Место разрыва трубы установлено. Оно находится в Змеиной балке — между поселком Шыган и селом Бозша», — сообщил аким Майского района Агыбай Амирин в воскресенье.

Он заверил, что ведутся работы по устранению аварии, которые планируют завершить до конца дня.

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