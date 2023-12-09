14:52 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Авария произошла на Нуринском групповом водопроводе
Павлодар. 9 декабря. КазТАГ — Авария произошла на Нуринском групповом водопроводе в Павлодарской области, передает КазТАГ.
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«Сегодня в 8.30 на Нуринском групповом водопроводе произошла авария, была большая потеря воды. Место разрыва трубы установлено. Оно находится в Змеиной балке — между поселком Шыган и селом Бозша», — сообщил аким Майского района Агыбай Амирин в воскресенье.
Он заверил, что ведутся работы по устранению аварии, которые планируют завершить до конца дня.