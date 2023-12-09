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15:23 (мск), источник: АиФ Крым

Самодельную бомбу подорвали у кабинета крымского нотариуса

Это произошло 8 декабря.

Самодельную бомбу подорвали у кабинета крымского нотариуса в Симферополе, сообщает Baza.

Это произошло 8 декабря в центре города на улице Горького. По предварительной версии, накануне женщина получала угрозы, в которых с него требовали биткоины и грозились расправой. После этого неизвестные лица вложили в водосточную трубу СВУ и взорвали его через самодельный радиоуправляемый детонатор. Пострадавших нет.

«На месте взрыва сотрудники спецслужб обнаружили осколки водосточной трубы, куски обугленной ваты с фрагментами изоленты черного цвета, а также корпус самодельной взрывчатки. Экспертиза подтвердила: взрыв произошел с помощью радиоуправляемого устройства», — пишет издание.

Напомним, ранее в Керчи произошел пожар на газопроводе.

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