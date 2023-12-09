9 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Власти опровергли фейк о расстреле неизвестного военного летчика в Воронеже
Информация появилась в telegram-канале.
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В правительстве Воронежской области в субботу, 9 декабря, опровергли фейк о расстреле в Воронеже неизвестного военного летчика. Информация появилась в telegram-канале Fighterbomber.
— По данным оперативных служб и правоохранительных органов региона, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировалось, — прокомментировали публикацию в пресс-службе облправительства.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о фейках о подготовке и совершении терактов в школах. На личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров поступали приглашения подписаться на специально созданный в Сети канал. Он, в частности, содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе.