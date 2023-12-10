МО РФ сообщило об уничтожении 20 единиц техники ВСУ за неделю на правом берегу Днепра

«За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра», — сказали в Минобороны.
Там уточнили, что расчеты беспилотников воздушно-десантных войск группировки «Днепр» ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений Вооруженных сил Украины на правом берегу. «Подразделения ВДВ регулярно обнаруживают укрытия с личным составом ВСУ, командно-наблюдательные пункты, различные плавсредства, радиолокационные станции и станции связи, позиции артиллерии. Координаты обнаруженных целей передаются на пункты управления, после чего они уничтожаются огнем ствольной и реактивной артиллерии», — добавили в министерстве.