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Спецоперация на Украине
11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Машину с парнем и девушкой разорвало на части в ночном ДТП в Ростовской области

Молодой водитель и его юная пассажирка врезались в газовую опору в Ростовской области.

Источник: ГУ МВД

В Ростовской области в ДТП пострадали 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21090» и его пассажирка 16-ти лет. Молодые люди врезались в газовую опору, после чего машину буквально разорвало на две части, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Дорожное происшествие случилось 9 декабря в селе Пешково Азовского района. Парень и девушка попали в аварию около 23:30.

Предварительно автоинспекторы выяснили, что водитель легковушки не придерживался безопасной скорости и в какой-то момент просто не справился с управлением, в итоге транспорт занесло на препятствие. Пострадавшие чудом выжили, но получили травмы.

Сейчас причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Напомним, также вечером 9 декабря на Северном обходе Ростова-на-Дону после ДТП выгорела машина.

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