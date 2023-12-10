15:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Умер Почетный гражданин Воронежа Виктор Атласов
Почетное звание было присвоено в 2013 году.
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На 87-м году после продолжительной болезни ушел из жизни Почетный гражданин Воронежа Виктор Атласов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Вадим Кстенин в воскресенье, 10 декабря.
Виктор Атласов родился 29 ноября 1937 года. В советские годы возглавлял ЮВЖД, был первым избранным председателем городского совета народных депутатов и воронежского горисполкома. При его участии многое сделано для развития промышленности, транспорта и связи, социально-экономического и культурного строительства, благоустройства Воронежа: строительство Дворца детей и юношества, областной детской больницы, кинотеатра и торгового центра в Северном жилом районе, нового здания драмтеатра и другое. Являлся заслуженным работником транспорта РФ, Почетным железнодорожником СССР и РФ, кандидатом технических наук. Звание «Почетный гражданин Воронежа» было присвоено в 2013 году.
— Виктор Григорьевич многое сделал для Воронежа. Он был в числе тех, кто смог удержать город от упадка в 90-е годы, в том числе благодаря ему региональная столица не только не утратила, но и укрепила свои позиции в стране как крупный транспортный, административный и промышленный центр, красивый благоустроенный город, где активно развивается социальная сфера. Человек-эпоха Виктор Атласов ушел, но с нами, с воронежцами, остается его наследие. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича. Память о нем останется в наших сердцах, — написал Вадим Кстенин.