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16:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Салмачах загорелся банный комплекс

Сообщение о возгорании поступило в 14.22, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что происходило горение второго этажа и кровли банного комплекса «Банный двор». На момент возникновения пожара внутри находились 8 человек персонала, вышли самостоятельно до прибытия специалистов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Посетителей не было.

«В связи с недостаточным обеспечением водоснабжения в 14:52 ранг пожара повышен до № 2», — указали в ведомстве.

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UPD (15.40). Пожар локализован на площади 300 квадратных метров.

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