10 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
В Усть-Каменогорске от кори скончался грудной ребенок
В Усть-Каменогорске от кори скончался шестимесячный ребенок, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Orda.kz.
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На брифинге для журналистов этот факт подтвердила главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения ВКО — Назигуль Сапаргалиева.
«Ребенок в возрасте шести месяцев скончался. У него осложнение появилось в виде ложного крупа, пневмонии, его спасти не удалось», — заявила Сапаргалиева.
Как сообщили в Управлении здравоохранения ВКО, семья с малышом месяц гостили в Шымкенте. Прививку от кори ребенок не получал. После возвращения в Усть-Каменогорск, 28 ноября родители самостоятельно обратились в частную клинику и лечились в домашних условиях. Но в связи со стойкой лихорадкой и ухудшением состояния, грудничок в экстренном порядке был госпитализирован в Центр матери и ребенка.
«Лечение было начато незамедлительно. К сожалению, спасти младенца не удалось… Врачи более 3 суток боролись за его жизнь, но 3 декабря была зафиксирована первая смерть от кори. На данный момент в реанимации находится еще два ребенка. За последние дни в Восточном Казахстане зафиксировано 162 пациента с диагнозом корь. 84% их них не привиты. 115 заболевших — это дети в возрасте до 14 лет», — заявил врач анестезиолог-реаниматолог «Центра матери и ребенка» Бауржан Нурболсын.
Руководство Управления здравоохранения области соболезнует семье погибшего и призывают родителей быть более бдительными. В первые дни болезни корь бывает сложно отличить от обычной простуды. Сыпь может проявляться лишь через неделю. Корь опасна тяжелыми осложнениями, таким как пневмония, энцефалит, а в некоторых случаях может привести и к летальному исходу.