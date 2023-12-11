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05:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы задержали искавшего «закладку» парня в Иркутске

Гражданин бросился бежать, как только увидел сотрудников.

Источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы в Иркутске задержали молодого человека, который искал «закладку». Парень попытался убежать, когда увидел сотрудников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.

Приставам удалось догнать молодого человека. В руке он держал телефон, в котором на главном экране была подробная схема нахождения «закладки». Гражданин быстро заблокировал смартфон.

«Документов у него не было, и он отказался представиться. Однако парень признался, что искал наркотическое вещество, купленное через интернет», — уточнили в пресс-службе.

Судебные приставы вызвали на место полицейских и передали им задержанного.

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