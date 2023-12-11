05:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Судебные приставы задержали искавшего «закладку» парня в Иркутске
Гражданин бросился бежать, как только увидел сотрудников.
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Судебные приставы в Иркутске задержали молодого человека, который искал «закладку». Парень попытался убежать, когда увидел сотрудников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.
Приставам удалось догнать молодого человека. В руке он держал телефон, в котором на главном экране была подробная схема нахождения «закладки». Гражданин быстро заблокировал смартфон.
«Документов у него не было, и он отказался представиться. Однако парень признался, что искал наркотическое вещество, купленное через интернет», — уточнили в пресс-службе.
Судебные приставы вызвали на место полицейских и передали им задержанного.