07:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровчанина осудили за продажу несуществующих товаров
Обманом мужчина «заработал» около 130 тысяч рублей.
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В Хабаровске вынесли приговор по делу местного жителя, который через интернет продавал несуществующие товары. Обманом ему удалось «заработать» около 133 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В мае прошлого года злоумышленник выставил на один из сайтов объявление о продаже видеокарты. Товар, которого у него не было, мужчина оценил в 98 тысяч рублей. Когда покупатель нашелся, преступник сообщил, что приобрести товар можно только по полной предоплате. В дальнейшем злоумышленник всячески переносил сроки передачи компьютерной детали, а затем перестал отвечать на телефонные звонки.
На допросе обвиняемый рассказал, что подобных товаров у него никогда не было, а полученные от потерпевших деньги он потратил по своему усмотрению. Свою вину злоумышленник признал, активно сотрудничал со следствием. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком в два года. Также подсудимый обязан выплатить обманутым гражданам всю сумму ущерба.