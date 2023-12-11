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08:25 (мск), источник: Ведомости

Суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам колонии по делу об убийстве

Кировский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам колонии строгого режима по третьему делу об убийстве. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: AP 2023

«С учетом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд признал бизнесмена виновным в организации и подстрекательстве к убийству (ч. 3 и 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Гособвинение запрашивало по этому делу 13 лет колонии для Быкова.

По версии следствия, в 1998 г. Быков поручил лидеру подчиненной организованной преступной группы убить криминального авторитета Владимира Филиппова, чтобы усилить свое влияние в криминальной среде. Преступники вели слежку за Филипповым, после чего в ночь на 18 июня 1998 г. застрелили его.

Уточняется, что, помимо тюремного заключения, суд также взыскал с Быкова семь млн руб. в пользу дочери потерпевшего.

Это не первый приговор в отношении Быкова, связанный с убийством. В 2021 г. он был приговорен к 13 годам по делу о заказном убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 г. Кроме того, в мае 2023 г. бизнесмену назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о подстрекательстве к убийству. По версии следствия, в 2004—2005 гг. Быков нанял киллера за $50 000 для убийства предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

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