08:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Сроки назовем позже: в мэрии Челябинска отчитались о ремонте лопнувших труб
В Челябинске ликвидировали крупную коммунальную аварию на Северо-Западе.
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Накануне ночью и сегодня утром, 11 декабря, в Челябинске идут ремонтные работы на магистральных водоводах, которые оказались повреждены из-за аномальных морозов. О ходе работ отчитался на аппаратном совещании вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов.
К утру удалось восстановить водоснабжение на северо-западе Челябинска — там порыв случился еще в субботу и ликвидация последствий на коммуникациях и залитых дорогах заняла почти два дня. На другой проблемной точке, в поселке Каштак, работы еще не завершены.
— На улице 40 лет Победы работы осложнялись низкой температурой воздуха и технологическим процессом устранения повреждений на пластиковом водоводе. Ночью повреждение устранили и подали воду всем потребителям, — рассказал Александр Астахов. — Имеем повреждение в поселке Каштак: часть поселка — с водой, часть — на сниженных параметрах. Ремонтная бригада устраняет повреждения, по срокам можем сориентировать немного позднее.
Глава города Наталья Котова поручила Александру Астахову держать ситуацию на контроле и оперативно информировать жителей поселка Каштак об изменениях сроков подачи воды.