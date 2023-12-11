09:17 (мск), источник: Нижегородская правда
Книжный магазин «Полка» закрылся из-за пожара на улице Большая Покровская
Теперь владельцы ищут новое место.
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Книжный магазин «Полка» закрылся на улице Большая Покровская из-за пожара. Об этом представители магазина написали в своем telegram-канале.
Напомним, вечером 8 декабря, в доме № 46 на улице Большая Покровская загорелась кровля. Пожар затронул два соседних здания, построенных в начале прошлого века.
Как рассказали представители «Полки», в пожаре пострадали книги, пластинки и техника. В субботу, 9 декабря, все, что удалось спасти, вывезли из магазина, который находился в этом здании больше пяти лет.
«Горела крыша, сгорел этаж над нами. Нам повезло, огнем нас не задело, лишь немного присыпало пеплом. Но для надежности залило водой. А после заморозило. Книги, пластинки, техника, наше прекрасное уютное помещение — всё превратилось в огромный грязно-жёлтый леденец», — написали владельцы магазина.
Теперь «Полка» ищет новое помещение, а книготорговцы обращаются за помощью к неравнодушным нижегородцам.
«И теперь начинаем всё заново. Потому что главная мечта книготорговца никуда не делась, мечты не горят, не тонут и не замерзают. Нам очень нужна ваша помощь — деньги на аренду нового помещения, закупку книг, зарплату, новую технику, мебель. Вообще на всё», — поделились представители «Полки».
К слову, кроме книжного магазина из-за пожара пострадал Stand Up-клуб. Помещение восстановлению не подлежит, поэтому организаторам пришлось отменить все запланированные выступления.