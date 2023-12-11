09:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Автобус ПАЗ и «Газель» сгорели после ДТП на нижегородской трассе
Авария произошла в ночь на 11 декабря.
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В результате ДТП, которое произошло Тонкинском районе сразу после полуночи 11 декабря, сгорели автобус ПАЗ и «Газель Next». Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
На трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров 51-летний водитель ПАЗа врезался в «Газель», стоящую на дороге без знака аварийной остановки. После чего оба транспортных средства съехали в кювет и загорелись. Они полностью выгорели. 50-летний водитель «Газели» госпитализирован в Шахунскую ЦРБ.