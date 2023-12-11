В Казахстане не хватает клиник для лечения наркозависимых — депутат Мажилиса

Эти и другие проблемы лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых подняла в своем выступлении сопредседатель партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Динара Шукижанова.
Ранее в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра Д. Шукижанова поднимала проблему отсутствия протоколов лечения несовершеннолетних, страдающих зависимостью от синтетических наркотиков. В ноябре текущего года Министерством здравоохранения актуализированы и находятся в процессе утверждения семь протоколов лечения, в том числе по зависимости от синтетических наркотиков.
В учебных заведениях необходимо усилить профилактическую работу, информируя детей и подростков не только о вреде и последствиях потребления наркотиков, но также и об ответственности за их распространение.
Целесообразно расширить доступ наркозависимых, в том числе несовершеннолетних, к медицинской помощи и реабилитационным центрам, которые должны функционировать и предлагать квалифицированное лечение в каждом регионе.
Д. Шукижанова также подняла вопрос прямой и скрытой рекламы, пропаганды наркотиков в сети интернет и СМИ.
Важной задачей станет помощь в ресоциализации людей, прошедших лечение от наркологической зависимости. Необходимо преодолеть стигматизацию бывших наркозависимых, предоставив им возможность официального трудоустройства. Если человек, устраиваясь на работу водителем и уборщиком, предоставил справку о том, что состоит на спецучете в наркодиспансере, перед ним закрываются все двери. Это может спровоцировать очередной срыв и привести к рецидиву. Тогда как в мировой практике такая справка не является препятствием к трудоустройству, напротив, все общество участвует и способствует скорейшему восстановлению бывшего наркомана и его возвращению к нормальной жизни.
Депутат Д. Шукижанова призвала участников заседания уйти от порицания и стигмы к поддержке и помощи лиц, страдающих наркозависимостью.