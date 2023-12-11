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09:20 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

В Казахстане не хватает клиник для лечения наркозависимых — депутат Мажилиса

В 14 регионах страны сегодня имеются отделения на 250 коек медико-социальной реабилитации для лиц, страдающих от наркомании. Но этого катастрофически не хватает. Не желая вставать на официальный учет, многие потребители наркотиков и их родители обращаются в частные медицинские центры, где стоимость лечения доходит до 700 тысяч тенге. При этом насколько эффективно пребывание там, неизвестно, сообщает ИА El.kz.

Эти и другие проблемы лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых подняла в своем выступлении сопредседатель партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента Динара Шукижанова.

Ранее в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра Д. Шукижанова поднимала проблему отсутствия протоколов лечения несовершеннолетних, страдающих зависимостью от синтетических наркотиков. В ноябре текущего года Министерством здравоохранения актуализированы и находятся в процессе утверждения семь протоколов лечения, в том числе по зависимости от синтетических наркотиков.

«Мы регулярно выезжаем в регионы, и, посещая наркологические диспансеры и центры реабилитации, встречаемся со специалистами и с пациентами. Существует необходимость в решении ряда приоритетных задач. В первую очередь — утвердить Протоколы лечения несовершеннолетних с наркозависимостью, том числе от синтетических наркотиков».

акцентировала Д. Шукижанова.

В учебных заведениях необходимо усилить профилактическую работу, информируя детей и подростков не только о вреде и последствиях потребления наркотиков, но также и об ответственности за их распространение.

Целесообразно расширить доступ наркозависимых, в том числе несовершеннолетних, к медицинской помощи и реабилитационным центрам, которые должны функционировать и предлагать квалифицированное лечение в каждом регионе.

Д. Шукижанова также подняла вопрос прямой и скрытой рекламы, пропаганды наркотиков в сети интернет и СМИ.

«Многие специфические моменты производства и сбыта простые обыватели узнают из фильмов, в том числе из отечественных. Нужно взять под особый контроль подобные примеры».

отметила она.

Важной задачей станет помощь в ресоциализации людей, прошедших лечение от наркологической зависимости. Необходимо преодолеть стигматизацию бывших наркозависимых, предоставив им возможность официального трудоустройства. Если человек, устраиваясь на работу водителем и уборщиком, предоставил справку о том, что состоит на спецучете в наркодиспансере, перед ним закрываются все двери. Это может спровоцировать очередной срыв и привести к рецидиву. Тогда как в мировой практике такая справка не является препятствием к трудоустройству, напротив, все общество участвует и способствует скорейшему восстановлению бывшего наркомана и его возвращению к нормальной жизни.

Депутат Д. Шукижанова призвала участников заседания уйти от порицания и стигмы к поддержке и помощи лиц, страдающих наркозависимостью.

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