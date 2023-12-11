09:45 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре утром 11 декабря встали трамваи из-за аварии на улице Арцыбушевской
На трамвайных путях в Ленинском районе Самары паровозиком столкнулись пять автомобилей 11 декабря.
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В понедельник, 11 декабря 2023 года, в Ленинском районе Самары произошла авария, из-за которой встали трамваи. Это случилось на улице Арцыбушевская рядом с домом № 167.
Транспортные средства оказались на трамвайных путях. Так, проезд общественному транспорту перегородили пять автомобилей, которые столкнулись паровозиком. Hyundai Creta влетела в несколько стоящих перед светофором машин. Судя по сообщениям очевидцев, ДТП произошло недавно, а трамваи собрались в пробку.
В настоящий момент причины и обстоятельства аварии неизвестны. Как и то, когда машины уберут с рельсов и трамваи пойдут по обычному направлению.