09:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронежской области нашли тела трех пропавших без вести
Продолжаются поиски еще 11 человек.
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В ноябре в Воронежской области трех человек, числившихся пропавшими без вести, нашли погибшими. Всего за месяц в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступило 97 заявок. Отчет о проделанной работе волонтеры опубликовали в социальных сетях.
Сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам отряда в ноябре удалось отыскать живыми 64 человека. Кроме того, были найдены родственники восьми граждан.
Добровольцы продолжают поиски еще 11 воронежцев. Неподтвержденными остаются 11 заявок.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в регионе объявили поиски 34-летнего Владимира Шеломиенко, местонахождение которого неизвестно с 14 ноября. Пропавший проживает в Лисках.