10:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Нагло сносит с дороги»: автоподставщики вышли на новый уровень в Приморье
«Жестко влетел», — комментируют приморцы в соцсети.
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Водитель не ожидал, что провернут автоподставщики в Приморье. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения, видео поделились в tg — канале mark2_che (18+).
В Уссурийске на перекрестке в районе Некрасова днем произошло жесткое ДТП. Водитель микроавтобуса при повороте налево не уступил движение двигающемуся авто и влетел в него. Момент ДТП попал на видео.
В комментариях в социальных сетях приморцы бурно обсуждают этот инцидент. Некоторые подозревают, что так работают автоподставщики: «Это новый уровень? Прям так нагло сносит с дороги», «Такой наглый басик», «Как можно было не увидеть? светло же на улице», «», «Жестко влетел, аж детали разлетелись».