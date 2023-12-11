10:43 (мск), источник: РИА Новости
В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности
В ДВФУ во Владивостоке после трагедии в Брянске усилили меры безопасности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке после трагедии в школе Брянска усилил меры безопасности, в том числе проверяются крупногабаритные предметы, выборочно — въезжающие автомобили, сообщил РИА Новости представитель вуза.
«С учетом законодательно установленных требований по антитеррористической защищенности объектов образования, а также произошедшими в Брянске событиями, с 8 декабря в ДВФУ <…> меры безопасности усилены. Повышенное внимание сотрудников департамента комплексной безопасности ДВФУ уделено проверке ручной клади и крупногабаритных предметов; проверке документов, предоставляющих право доступа на объекты», — сказал собеседник.
По его словам, усилены мероприятия по обходу и осмотру прилегающей к объектам вуза территории. Вместе с патрулем Росгвардии въезжающие в кампус автомобили выборочно досматривают, проверяют документы. Отрабатываются ориентировки по преступникам, находящимся в розыске, и склонным к преступлениям лицам.
Стрельба произошла в четверг в гимназии № 5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.