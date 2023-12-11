Главное
Спецоперация на Украине
10:29 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор убийцам трехлетнего мальчика

Первым обжаловал приговор практически сразу после его оглашения Александр Таратута, которому суд первой инстанции назначил смертную казнь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Верховный суд назначил дату рассмотрения в апелляционном порядке уголовного дела в отношении родителей трехлетнего Семена Таратута, признанных виновными в его убийстве, сообщили в ВС.

«Рассмотрение в апелляционном порядке данного дела назначено на 9 января 2024 года», — сообщили Sputnik в Верховном суде.

Как ранее сообщал Sputnik, семейную пару из Слуцка, задержали по подозрению в убийстве трехлетнего сына Семена в январе 2023 года. В отношении них возбудили дело. На следствии обвиняемые дали признательные показания, что били ребенка. В суде были оглашены факты о том, что первый раз мальчика доставили в больницу с множественными следами побоев, когда ему было восемь месяцев. Но тогда в отношении родителей не было принято никаких мер со стороны правоохранительных органов.

Суд над 37-летней матерью и 48-летним отцом проходил в Слуцке в октябре, он был открытым. Данный случай вызвал огромный общественный резонанс. В отдельное уголовное производство было выделено дело о бездействии должностных лиц, его расследует Генеральная прокуратура.

Как отметил вице-премьер правительства Игорь Петришенко, после случившейся трагедии к ответственности были привлечены более 28 чиновников.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин рассказал, когда поправится и вернется в Минск на 'Фактор BY'
Штурм окопов: МВД показало кадры учений отряда спецназа 'Буран'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта