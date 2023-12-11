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12:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Ташкенте женщина выпала из открытых дверей автобуса и получила серьезные травмы. «Тошшахартрансхизмат» пока отмалчивается

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте произошел инцидент на рейсовом автобусе. Отключение блокировки движения при открытых дверях транспорта привело к падению женщины, и это не единичный случай, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Ко дну

Об этом инциденте, произошедшем 10 декабря, который чуть не привел к трагическому финалу, стало известно благодаря завирусившимся в социальных сетях публикациям.

На одной из остановок на массиве Карасу-1 50-летняя женщина поднялась на подножку автобуса рейса № 50. Не закрыв двери, автобус резко дернулся и поехал вперед. Женщина упала и сильно ударилась, ей была оказана медицинская помощь. Теперь ей предстоит операция по установке пластины и спиц.

Выясняется, что это типичная практика, когда в ташкентских автобусах самовольно отключают блокировку движения при открытых дверях. И такие случаи происходят практически ежедневно.

«Сегодняшний чуть не приведший к трагедии случай заставляет вспомнить о том, что в наших автобусах самовольно отключают блокировку движения при открытых дверях», — пишут в соцсетях.

Врачи говорят, что чуть ли не каждый день привозят несколько пассажиров автобусов, которые страдают от падений при посадке/высадке.

Пострадавшей женщине желаем скорейшего выздоровления и ждем комментариев от компании «Ташшахартрансхизмат», в которой пока не прокомментировали данный инцидент.

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