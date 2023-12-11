В Ташкенте женщина выпала из открытых дверей автобуса и получила серьезные травмы. «Тошшахартрансхизмат» пока отмалчивается

Об этом инциденте, произошедшем 10 декабря, который чуть не привел к трагическому финалу, стало известно благодаря завирусившимся в социальных сетях публикациям.
На одной из остановок на массиве Карасу-1 50-летняя женщина поднялась на подножку автобуса рейса № 50. Не закрыв двери, автобус резко дернулся и поехал вперед. Женщина упала и сильно ударилась, ей была оказана медицинская помощь. Теперь ей предстоит операция по установке пластины и спиц.
Выясняется, что это типичная практика, когда в ташкентских автобусах самовольно отключают блокировку движения при открытых дверях. И такие случаи происходят практически ежедневно.
«Сегодняшний чуть не приведший к трагедии случай заставляет вспомнить о том, что в наших автобусах самовольно отключают блокировку движения при открытых дверях», — пишут в соцсетях.
Врачи говорят, что чуть ли не каждый день привозят несколько пассажиров автобусов, которые страдают от падений при посадке/высадке.
Пострадавшей женщине желаем скорейшего выздоровления и ждем комментариев от компании «Ташшахартрансхизмат», в которой пока не прокомментировали данный инцидент.