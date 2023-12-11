Екатеринбурженку, убившую троих детей, отправят на лечение

«Ей инкриминируется совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — уточнили в ведомстве.
Обвиняемую направили на психиатрическую экспертизу, которая показала, что она невменяемая. Уголовное дело сыщики направили в суд для отправки подсудимой на принудительное лечение.
Трагедия, о которой идет речь, произошла в декабре 2022 года. В жилом комплексе на улице Бажова в Екатеринбурге обнаружили тела трех детей, в убийстве которых подозревают родную мать. Страшный поступок она объяснила тем, что изгоняла из них злых духов.
«На месте происшествия в те декабрьские дни 2022 года работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственник квартиры, в которой произошло это ЧП», — отметил глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Анастасию Петрову, подозреваемую в тройном убийстве, отправили на экспертизу.