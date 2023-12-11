Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды просится на свободу

Ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалды подал заявление на условно-досрочное освобождение.
«Это право любого осужденного подать прошение. У нас есть ограничения на подачу такого обращения только тех, кто осужден за половые преступления в отношении несовершеннолетних, и то там не все, и террористические, экстремистские преступления, которые повлекли жертвы. Вот для них это ограничение есть. Остальные осужденные могут такие заявления подавать», — цитирует слова Чиндалиева портал Kazinform.
Он обратился к гражданам с просьбой не делать преждевременные выводы. По его словам, заявление сначала будет рассмотрено судом, то, что он подал прошение, не говорит о том, что его обязательно выпустят.
«Суд может принять решение — как выпустить, так и отказать», — заключил Асет Чиндалиев.
Напомним, 13 марта 2022 года племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрата Сатыбалды, задержала антикоррупционная служба и выдвинула ему обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и крупных хищениях в АО «Казахтелеком».
Антикор 24 августа сообщил о завершении досудебного расследования в отношении Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.
В сентябре племянник елбасы заключил медиативное соглашение с компанией и возместил ущерб в размере 12 млрд тенге.
В ноябре стало известно, что госбюджет получит акции и драгоценности Сатыбалды на полмиллиарда долларов.
В декабре его этапировали в колонию.
Также мы писали, что в колонии, где сидит Сатыбалды, произошла драка.