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12:22 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды просится на свободу

Когда отпустят племянника Назарбаева Сатыбалды по УДО, на этот вопрос в кулуарах мажилиса ответил заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: пресс-служба Kaspi Bank

Ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалды подал заявление на условно-досрочное освобождение.

«Это право любого осужденного подать прошение. У нас есть ограничения на подачу такого обращения только тех, кто осужден за половые преступления в отношении несовершеннолетних, и то там не все, и террористические, экстремистские преступления, которые повлекли жертвы. Вот для них это ограничение есть. Остальные осужденные могут такие заявления подавать», — цитирует слова Чиндалиева портал Kazinform.

Он обратился к гражданам с просьбой не делать преждевременные выводы. По его словам, заявление сначала будет рассмотрено судом, то, что он подал прошение, не говорит о том, что его обязательно выпустят.

«Суд может принять решение — как выпустить, так и отказать», — заключил Асет Чиндалиев.

Напомним, 13 марта 2022 года племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрата Сатыбалды, задержала антикоррупционная служба и выдвинула ему обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и крупных хищениях в АО «Казахтелеком».

Антикор 24 августа сообщил о завершении досудебного расследования в отношении Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.

В сентябре племянник елбасы заключил медиативное соглашение с компанией и возместил ущерб в размере 12 млрд тенге.

В ноябре стало известно, что госбюджет получит акции и драгоценности Сатыбалды на полмиллиарда долларов.

В декабре его этапировали в колонию.

Также мы писали, что в колонии, где сидит Сатыбалды, произошла драка.

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