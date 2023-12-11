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12:26 (мск), источник: Ura.ru

В деле об убийстве пермского бизнесмена Лукова появился первый подозреваемый

В уголовном деле об убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова появился первый подозреваемый. По данным СМИ, им является бывший деловой партнер убитого Руслан Шардаков. Сейчас мужчина находится под стражей.

«В деле [об убийстве предпринимателя Александра Лукова] появился подозреваемый — его бывший деловой партнер Руслан Шардаков. 16 ноября Шардакову избрали меру пресечения и на время следственных действий назначили арест в СИЗО до 15 января», — рассказали 59.RU в Свердловском районном суде Перми.

Луков был застрелен 5 октября в баре на Первомайской, которым владел. По данным 59.RU, предприниматель часто использовал его как офис — приезжал в заведение по вечерам и встречался с деловыми партнерами. Знакомые погибшего уверены, что убийств было заказным. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

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