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14:26 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком

В Челябинске восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек — РИА Новости. Школьник провалился в яму с кипятком, образовавшуюся после аварии на трубопроводе во дворе дома в Челябинске, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел еще днем в субботу, однако известно о нем стало лишь сейчас: 8-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. С ожогами ребенка отвезли в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в релизе.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что пострадал второклассник, у него ожоги 45% тела.

Прокуратура поставила ход расследования на контроль, пояснил пресс-центр надзорного ведомства.

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