14:26 (мск), источник: РИА Новости
В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком
В Челябинске восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком.
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек — РИА Новости. Школьник провалился в яму с кипятком, образовавшуюся после аварии на трубопроводе во дворе дома в Челябинске, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел еще днем в субботу, однако известно о нем стало лишь сейчас: 8-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. С ожогами ребенка отвезли в больницу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в релизе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что пострадал второклассник, у него ожоги 45% тела.
Прокуратура поставила ход расследования на контроль, пояснил пресс-центр надзорного ведомства.