14:05 (мск), источник: АиФ Самара
В Сызрани с двигавшегося электровоза выпрыгнул помощник машиниста
Железнодорожника с серьёзными травмами ноги и головы доставили в больницу.
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С двигавшегося в сторону станции Сызрань-1 электровоза на ходу выпрыгнул помощник машиниста, пишет КТВ-ЛУЧ со ссылкой на собственный источник.
Приземление с локомотива на землю оказался неудачным — мужчина получил серьезные травмы ноги и головы. Покалечившегося железнодорожника доставили в больницу. Всё это случилось в прошлую пятницу, 8 декабря.
Как оказалось, одна из локомотивных бригад подсела в электровоз пассажирами, намереваясь доехать до нужных мест, а добравшись, куда надо, железнодорожники стали прыгать, не дожидаясь остановки локомотива.
То есть человек пострадал из-за нарушения элементарных правил безопасности.
Запрос о происшествии был направлен в следственные органы.
Частая причина происшествий на железной дороге — это непроявленное благоразумие и неосмотрительность. Так на станции Чапаевск женщина попала под поезд, пойдя по железнодорожным путям, вместо того, чтобы перейти их по пешеходному мосту.