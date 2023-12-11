15:00 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ни мертвым, ни живым не нашли». Что известно о трагедии на реке в Краснодарском крае, где утонули две машины
Из реки на Кубани достали две утонувшие машины без водителя.
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Трагедией закончилась 10 декабря попытка переехать на легковом автомобиле реку Афипс в Северском районе Кубани.
34-летний водитель Mitsubishi Lancer Василий Губин решил сократить путь, поехав по реке вброд в станице Крепостной. Несколько дней на Кубани лили дожди, но глубина реки не была пугающей.
Но в какой-то момент на середине реки вода потащила легковушку и накрыла с головой.
— Машина затонула, водитель, по словам очевидцев, выбрался, но вскоре исчез из виду, — сообщили в пресс-службе администрации Северского района.
Более того, на помощь иномарке с водителем выдвинулся «уазик», но с течением не смог справиться даже этот более проходимый транспорт. К счастью, водитель отечественного «джипа» смог добраться до берега, не пострадав.
А водителя иномарки ищут уже вторые сутки. Поисковики «Лиза Алерт» опубликовали телефоны горячих линий и ориентировку. Но шансов найти мужчину живым все меньше.
— Сегодня к 13 часам удалось извлечь из воды оба автомобиля, тело не обнаружено, — уточнили в пресс-службе администрации Северского района.
Василий Губин был одет в костюм защитного цвета и галоши. Его рост 180 см, темный цвет волос. Кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщайте в полицию.