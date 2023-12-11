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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина на «ватрушке» налетел на 9-летнего мальчика на горке в Петербурге

Девятилетний ребенок попал в больницу из-за налетевшего на него мужчины на горке в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге девятилетний мальчик попал в больницу после катания на ледяной горке. Ребенок попал под «ватрушку», на которой катался взрослый мужчина. Все произошло 10 декабря в Московском парке Победы. Об этом в понедельник сообщает АН «Оперативное прикрытие».

— На 9-летнего мальчика наехал мужчина, скатившийся на ватрушке с ледяной горки. Родители сами привезли ребенка в детскую больницу, — говорится в сообщении источника.

К счастью, школьник не получил серьезных травм. Врачи диагностировали у него лишь ушибы и ссадины на лице и верхней губе. После оказания помощи, ребенка отпустили домой. На данный момент, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который катался на детской горке и травмировал мальчика.

Извинился ли петербуржец после случившегося, не сообщается.

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