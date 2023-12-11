Три человека погибли в результате взрыва в Костанае — поиски завершены

Спасательные работы на территории жилого массива Амангельды в Костанае завершены.
В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. Троих человек спасти не удалось, сообщает «Алау».
В областную больницу госпитализировали четыре человека, в городскую больницу — шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс необходимых медицинских услуг.
Также стало известно о начале досудебного расследования по статье 292 ч.3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
11 декабря 2023 года в Костанае в жилом массиве Амангельды произошел взрыв газо-воздушной смеси. Сообщалось, что под завалами находятся семь человек, на месте развернут оперативный штаб.