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Главные новости к вечеру 11 декабря
17:51 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Три человека погибли в результате взрыва в Костанае — поиски завершены

Взрыв газо-воздушной смеси произошел 11 декабря в 12:36 в жилом массиве Амангельды. В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. Троих человек спасти не удалось, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба акимата Костаная

Спасательные работы на территории жилого массива Амангельды в Костанае завершены.

В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. Троих человек спасти не удалось, сообщает «Алау».

В областную больницу госпитализировали четыре человека, в городскую больницу — шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс необходимых медицинских услуг.

Также стало известно о начале досудебного расследования по статье 292 ч.3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

11 декабря 2023 года в Костанае в жилом массиве Амангельды произошел взрыв газо-воздушной смеси. Сообщалось, что под завалами находятся семь человек, на месте развернут оперативный штаб.

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