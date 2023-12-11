17:47 (мск), источник: РИА Новости
Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым
Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену и ее знакомого в доме.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в покушении на убийство жены и знакомого, которых он запер в подожженном доме, сообщает региональное следственное управление СК РФ в понедельник.
По версии следствия, в воскресенье 63-летний подозреваемый, находясь в доме по улице Чкалова поселка Шайгино Тоншаевского района, на почве ревности облил пол дома бензином и поджег его, закрыв при этом входную дверь в помещение, где находились его жена и знакомый.
В каких отношениях жена селянина была с этим знакомым, не уточняется, в любом случае 33-летний мужчина и 45-летняя женщина, почувствовав дым, выбили дверь и смогли выбраться из горящего дома.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в релизе.