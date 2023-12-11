11 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове из школы пропал 10-летний мальчик: его ищут уже почти неделю
Полиция обращается за помощью к гражданам.
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В полицию 5 декабря обратились родители и сообщили о пропаже 10-летнего сына, сообщает пресс-служба ГИП.
Приметы: рост 1,32 м, карие глаза и каштановые волосы.
В день исчезновения он был одет в черную куртку, серо-красный спортивный костюм, черные ботинки. У него также был с собой красный рюкзак.
Ребенок ранее уходил из дома.
Всех, кто видел мальчика или обладает какой-либо информацией об его местонахождении, просят позвонить по указанным номерам: 068 466021, 062 102755 или 112.
ОБНОВЛЕНО в 20:00 11 декабря 2023.
По сообщению полиции, мальчик нашелся. Живым и здоровым.