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Главные новости к вечеру 11 декабря
21:24 (мск), источник: ТАСС

Польские перевозчики вновь заблокировали КПП «Дорохуск — Ягодин» на границе с Украиной

До этого правительство Украины сообщило об открытии этого пункта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Польские перевозчики заблокировали грузовиком движение по дороге в сторону украинской границы на КПП «Дорохуск — Ягодин», об открытии которого после продолжительной блокады ранее в понедельник отчитались власти Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Оно опубликовало видео, на котором проезду мешает фура, а его автор возмущается бездействием местной полиции.

Ранее вице-премьер Украины Александр Кубраков сообщал, что Киев и Варшава договорились о разблокировании этого пункта пропуска. Он выразил надежду на скорое открытие еще трех КПП на украинско-польской границе. По данным источника агентства ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала «1+1»), 12 декабря будет открыт пункт пропуска «Рава-Русская — Хребене», а потом поочередно остальные пункты пропуска.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: «Ягодин — Дорохуск», «Краковец — Корчева» и «Рава-Русская — Хребене». 23 ноября к ним добавился четвертый — «Медыка — Шегини». Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля прошлого года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%. В свою очередь экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%, отметили в Минэкономики.

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