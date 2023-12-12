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08:30 (мск), источник: Om1.ru

В ЖК «Новый Амур» загорелись машины на стоянке

Водителям пришлось вручную спасать свой транспорт.

Источник: Om1.ru

ЧП случилось в ЖК «Новый Амур» сегодня, 12 декабря. Как сообщают в местных телеграм-каналах, на стоянке загорелся автомобиль. Пламя вскоре перекинулось на соседнюю машину. Раздавались хлопки.

На место ЧП в считанные минуты приехала пожарная машина. До этого местные жители вручную пытались оттащить автомобили от очага возгорания. Официальная причина пожара неизвестна, но как правило, в морозы причиной возгораний является короткое замыкание электропроводки.

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