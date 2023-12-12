08:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Еще одна ТЭЦ: на ТЭЦ-3 в Омске остановился котлоагрегат
Поломка случилась на ТЭЦ-3 в Омске.
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Очередное ЧП, связанное с теплоснабжением жителей Омска, произошло уже на ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба АО «ТГК-11».
Правда, как сообщают энергетики, масштабных проблем по аналогии с ТЭЦ-5 удалось избежать за счет резервного оборудования.
— На омской ТЭЦ-3 вечером 11 декабря произошёл внеплановый останов одного котлоагрегата. Для исключения снижения температурного режима энергетиками оперативно ночью были запущены 4 пиковых бойлера. Благодаря резервному оборудованию станция сохраняет все показатели в рамках графика, — рассказали в организации.
Также было проведено переключение части потребителей на другие источники подачи тепла. Например, теплоснабжение микрорайона Континентальный переключено на Кировскую районную котельную.
Сейчас специалисты ведут восстановительные работы. Сама станция работает полным составом оборудования, за исключением остановившегося котлоагрегата.