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09:33 (мск), источник: РБК

Норвежское судно в Красном море загорелось после ракетного удара

Норвежский балкер Strinda подвергся атаке в Красном море, сообщили NTB в компании — владельце судна J. Ludwig Mowinckels Rederi.

Источник: РИА "Новости"

По данным судоходной компании, в сторону судна была выпущена крылатая ракета с контролируемой хуситами территории Йемена. Гендиректор компании Бёрге Розенберг заявил, что, несмотря на начавшийся пожар, никто на борту не пострадал, корабль направляется в безопасную гавань.

Управление морских торговых операций Великобритании заявило, что получило сообщение о происшествии в районе Баб-эль-Мандебского пролива примерно в 15 милях (около 24 км) от йеменского порта Моха.

Хуситы в ноябре объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия йеменские повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

С тех пор хуситы регулярно обстреливают ракетами проходящие в Красном море корабли. 10 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции перехватил два дрона, запущенных из Йемена, на расстоянии 110 км от берега. 3 декабря хуситы совершили четыре атаки на три коммерческих американских судна в регионе.

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