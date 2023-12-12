Главное
Главные новости 12 декабря
10:14 (мск), источник: Время

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не работает из-за непогоды

Время возобновления работы пока неизвестно.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 767 мм рт. ст. +5°
Источник: Время

Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за погодных условий 12 декабря, сообщает автоинформатор перевозчика.

Пока что информации о том, когда «канатка» возобновит работу, нет. Напомним, что работа фуникулера была затруднена из-за погоды и вчера.

Ранее сообщалось, что днем в Нижнем Новгороде столбики термометров покажут −11°C … −10°С, продолжит идти снег. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нижегородские полицейские нашли пропавшего школьника
Дизайн-код улицы Максима Горького утвердили в Нижнем Новгороде
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта