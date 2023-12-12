10:14 (мск), источник: Время
Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не работает из-за непогоды
Время возобновления работы пока неизвестно.
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Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за погодных условий 12 декабря, сообщает автоинформатор перевозчика.
Пока что информации о том, когда «канатка» возобновит работу, нет. Напомним, что работа фуникулера была затруднена из-за погоды и вчера.
Ранее сообщалось, что днем в Нижнем Новгороде столбики термометров покажут −11°C … −10°С, продолжит идти снег. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.